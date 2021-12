Een heel goeiemiddag, welkom. Onze noorderburen zorgen er voor dat veel Antwerpse hotels toch nog volgeboekt raken tijdens de kerstvakantie. Sinds de strenge lockdown zaterdag is ingegaan in Nederland, ontvangen hoteluitbaters in Antwerpen massaal last minute boekingen. In Nederland blijven de cultuurhuizen, horeca en niet essentiele winkels al minstens tot 14 januari gesloten. Veel Nederlanders komen dan ook hier naar wat ontspanning zoeken.