Vraag is nu wie het sociaal beleid gaat bepalen in de stad. En vooral: wie daar het gezicht van wordt? De socialisten willen vermijden dat de N-VA opnieuw de schepenpost van OCMW en Sociale Zaken krijgt in het komende stadsbestuur. Omdat ze dan vrezen voor opnieuw een hard sociaal beleid. Onze collega Wim Wilri volgt de onderhandelingen. Hij geeft uitleg waar het om draait.