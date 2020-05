Groen pleit voor 'mobiele onderwijsteams' voor zieke kinderen

Groen wil dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 'mobiele onderwijsteams' samenstelt die tijdelijk onderwijs aan huis geven bij zieke kinderen of hun broertjes of zusjes, of kinderen van kwetsbare ouders.

Volgens de oppositiepartij kunnen heel wat leerlingen in Vlaanderen niet naar school omdat ze zelf ziek zijn, of omdat een familielid met een kwetsbare gezondheid kampt. 'Het is een realiteit waar nu en in het najaar oog voor moet zijn', vindt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. Meuleman pleit voor onderwijsteams om die kinderen thuis les te geven. 'Het is niet redelijk om ook dit nog eens te verwachten van diezelfde leerkrachten die nu al lesgeven, in preteaching en afstandsonderwijs voorzien, en ook nog eens instaan voor opvang', zegt ze. Ook digitale oplossingen om lessen van thuis uit te kunnen bijwonen, moeten voor Groen uitgebreid worden. Nu is de capaciteit van die systemen te beperkt, luidt het.

(Archieffoto Pixabay)