De startnota van Bart De Wever valt in slechte aarde bij veel leden van de Antwerpse sp.a. Bij sommigen rijzen er zelfs twijfels of ze nog wel in de bestuursploeg in Antwerpen moeten blijven. In de krant De Morgen oppert oud-burgemeester Bob Cools dat de socialisten misschien beter het bestuur zouden verlaten, als wat er in die startnota staat ook werkelijkheid zou worden. Wat veel sp.a'ers vooral schrik aanjaagt, is dat de Vlaamse regering geen geld meer zou uittrekken voor extra sociale woningen in grote steden. Terwijl de socialisten in het Antwerpse bestuursakkoord de belofte hadden laten opnemen om 5.000 extra sociale woningen te bouwen.