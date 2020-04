Groen vraagt nieuwe bijeenkomst veiligheidsraad 'om politieke improvisatie te stoppen'

Groen roept op om vandaag nog een nieuwe Nationale Veiligheidsraad te organiseren. Die moet de 'politieke improvisatie' rond het bezoek aan de woonzorgcentra stoppen, dixit de oppositiepartij. Er moeten zo snel mogelijk duidelijke beslissingen komen.

Groen hekelt dat ministers elkaar publiekelijk tegenspreken. 'Terwijl burgers gedisciplineerd de richtlijnen volgen, maakt de politiek er een boeltje van. Deze onduidelijkheid is gevaarlijk en ondergraaft een kordate aanpak van de crisis', reageert federaal fractieleider Kristof Calvo in een persbericht. Volgens Calvo gaat de communicatie alle kanten uit, ondanks de bijeenkomst van de verschillende regeringen binnen de Nationale Veiligheidsraad. 'Het zijn moeilijke kwesties, maar dit kan echt niet. Vandaar onze vraag aan premier Sophie Wilmès: roep de vergadering snel terug samen en zet de puntjes op i, zodat we heldere beslissingen krijgen.'

Vlaams fractieleider Björn Rzoska verlegt de kritiek ook naar het Vlaamse niveau. 'Minister-president Jan Jambon neemt deel aan de Nationale Veiligheidsraad, maar nadien vallen zijn eigen ministers uit de lucht? Het beheer van de crisis in de woonzorgcentra heeft veel te lang te weinig aandacht gekregen van minister Wouter Beke, en dan is er nu dit incident.' Bewoners en personeelsleden verdienen meer respect, aldus Rzoska.

