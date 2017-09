Groen wil globale aanpak vluchtmisdrijf

Dit weekend gebeurden er twee dodelijke ongevallen met vluchtmisdrijf. Oppositiepartij Groen roept op om dringend werk te maken van een integraal verkeersveiligheidsplan waarbij wordt ingezet op preventie èn een hardere aanpak van vluchtmisdrijf.

Groen pleit ervoor om meer en onvoorspelbaarder te controleren op rijden onder invloed en onverzekerd rijden. Stefaan Van Hecke: “De pakkans moet omhoog, zo simpel is het. Dit is de enige manier om mensen ervan te vergewissen dat ze in orde moeten zijn. Om die extra controles te kunnen bolwerken, moeten we investeren in voldoende middelen voor de politie. De federale politie heeft al meermaals aan de alarmbel getrokken, zonder extra middelen kunnen ze hun werk niet altijd naar behoren doen.”



Ook de boetes moeten omhoog, vinden ze bij Groen. “Vandaag de dag is het goed mogelijk dat de boete voor niet-verzekerd zijn lager ligt dan de verzekeringspremie. Dat kan niet,” aldus Stefaan Van Hecke.



Als er toch vluchtmisdrijf voorvalt, moet dat hard aangepakt worden. Groen pleit er ook voor om werk te maken van het rijbewijs met punten. “Het is een effectief middel om zware verkeersovertreders hard aan te pakken,” aldus Stefaan Van Hecke. “De gebeurtenissen van dit weekend tonen aan dat het nodig is: elke verkeersdode is er een te veel.”