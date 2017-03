Groen wil intendant voor sociaal beleid

Groen wil dat er een nieuwe Antwerpse intendant wordt aangesteld. Niet over de mobiliteit, maar wel om het sociaal beleid in de stad terug op het juiste spoor te brengen.



Alle projectoproepen zijn door het OCMW ingetrokken. Uit voorzorg besliste het college onlangs ook om de lopende procedures voor sociaal werk stop te zetten. Daardoor hebben sommige organisaties personeelsleden in vooropzeg geplaatst. Groen doet nu het voorstel om een onafhankelijke intendant aan te stellen. Ze vraagt om de huidige convenanten tot eind 2018 te verlengen. In tussentijd kan een onafhankelijke intendant dan een staten generaal voor het sociaal beleid organiseren. En de strijdbijl proberen begraven. OCMW-voorzitter Fons Duchateau vindt het voorstel van de groenen onzinnig en wil er niet op ingaan.