Het district Antwerpen is het grootste van de stad en telt 190.000 inwoners. N-VA en Groen zitten er samen in de meerderheid, samen met Open Vld en een onafhankelijke die van Groen komt. Samen zijn ze goed voor 17 van de 33 zetels. En dat verloopt relatief vlot. Niemand is tegen meer groen, niemand is tegen veiligheid. Het district is pionier inzake burgerinspraak. De inwoners mogen mee beslissen over 10 procent van het totale budget. Zuhal Demir van N-VA was districtsvoorzitter, tot zij begin 2016 naar Limburg vertrok. Sindsdien nam partijgenoot Paul Cordy haar plaats in. Er werden de afgelopen legislatuur zo’n 3000 extra bomen geplant.