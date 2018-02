Groen wil 'mobiliteitscheque' voor elke Antwerpenaar

De PVDA wil dat de stad in de toekomst leningen toekent aan burgers die hun woning willen isoleren of zonnepanelen willen installeren op hun dak. Op die manier kan er heel wat energie bespaard worden, ook door wie niet alleen voor zo'n investering kan instaan. Dat zei lijsttrekker Peter Mertens vanochtend in onze Wakker op Zondag. Volgende week komt de partij met nog meer voorstellen voor het Antwerpse klimaatbeleid naar buiten.