Groen wil Schilde menselijker, eerlijker en gezonder maken

Groen Schilde trekt met een lijst van 25 kandidaten tussen de 22 en 88 jaar naar de kiezer. Lijsttrekker is de 35-jarige Pieter-Jan Fraussen, een zelfstandig art director en grafisch vormgever en geboren Schildenaar. Nummer 2 is de jonge Multimedia-studente Margot Van Overtveldt (22 jaar).

Verder staan er enkele verrassende namen op de lijst. Zo is er de comeback van Peter Van Achteren (64 jaar), oprichter van Groen-voorganger SOS-Leefmilieu en ooit 12 jaar lang Groen-gemeenteraadslid. Ook de ’s-Gravenwezelse huisarts Els Heip (67 jaar) en Annelies Aertbeliën (28 jaar), kleindochter van voormalig gemeentesecretaris Frans Aertbeliën, zullen bekend overkomen bij de Schildse kiezers. Ouderdomsdeken is Jetty Van Camp (88 jaar), voormalig Groen-gemeente- en OCMW-raadslid.

Bij Groen Schilde zegt men dat Groen "boomt". "Je merkt het overal. De groene economie 'boomt' en alles wat met het milieu of met de toekomst van onze kinderen te maken heeft, leeft meer dan ooit tevoren. Wat Groen Schilde betreft is dit geen voorbijgaande hype. Het is dé toekomst. Een toekomst die Groen is. Dit is hét moment voor de Schildenaren om er voor uit te komen dat ze groen zijn. Groen Schilde begint met een nieuw elan, een mix van jonge wolven en ervaren rotten die er willen invliegen. We willen Schilde menselijker, eerlijker en gezonder maken door meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen en een beter sociaal netwerk voor ouderen. Maar ook door meer inspraak en transparantie, grotere solidariteit met kansarmen, en bruisende groene dorpskernen. En last but not least door veiliger verkeer, bescherming van het groene patrimonium en de keuze voor groene energie."

Enkele opvallende voorstellen van Groen zijn een ‘begijnhof’-project voor jonge gezinnen en groene dorpspleinen met kiosken. Groen gaat ook voor strenge snelheidsbeperkingen (max. 30 km/u) in de dorpskommen en straten zonder fietspad.

(Bericht en foto : Groen Schilde)