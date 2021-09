Groene ministers gaven attest milieuvriendelijkheid aan (vervuilend) 3M

Barry Callebaut, het grootste chocoladebedrijf ter wereld, heeft de overname van de Antwerpse chocoladespecialist Europe Chocolate Company (ECC) afgerond. Dat meldt de Zwitserse chocoladegroep met Belgische wortels vrijdag. Barry Callebaut had de overname net voor de zomer aangekondigd. Hoeveel het bedrijf neertelt, is niet gecommuniceerd. ECC uit Malle is gespecialiseerd in chocoladedecoraties: de krullen op de taart van de bakker, de versiering op donuts maar ook de chocoladestaafjes in boterkoeken. In zijn sector is ECC marktleider in West-Europa, luidde het toen. Het familiebedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 42 miljoen euro en stelt een 80-tal mensen te werk. Met de overname vergroot Barry Callebaut zijn voetafdruk in ons land nog wat. In Wieze heeft het bijvoorbeeld al de grootste chocoladefabriek ter wereld staan. Een tweede fabriek staat in Halle. In Wieze en Halle samen wordt een kwart van de wereldproductie aan chocolade van de groep gemaakt. Barry Callebaut stelt in ons land ruim 1.800 mensen te werk.Foto Belga