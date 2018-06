Het Antwerpse modelabel Belgian Company sluit noodgedwongen zijn winkel in de Lombardenvest in het winkelhart van de stad. Opeenvolgende werven in de straat hebben het de onderneming drie jaar lang erg moeilijk gemaakt. Met containers, werfcamionetten, bouw- en torenkranen voor de deur. De eigenaar stapte daarvoor ontelbare keren naar de stad, het district, de ombudsvrouw en de politie. Maar nu houdt hij z'n strijd voor bekeken.