Groen gaat voluit voor progressieve politiek in Antwerpen

De nationale en Antwerpse partijleiding hebben beslist om met Groen als een positief en progressief alternatief naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Het is geen evidente maar wel een noodzakelijke beslissing voor Antwerpen.



We betreuren dat de Antwerpse SP.a niet de partner is gebleken waarop we hadden gehoopt. Wij willen voluit aan progressieve politiek kunnen doen en ons focussen op de problemen en uitdagingen van de Antwerpenaren, niet op de problemen van personen en partijen.



Wouter Van Besien en Meyrem Almaci geven om 17u30 een persconferentie in Antwerpen. ATV zendt die persconferentie LIVE uit .

(foto © Belga)