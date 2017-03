Proeven van Wallonië op de Groenplaats

Op de Groenplaats in Antwerpen vindt van vrijdag 17 tot en met zondag 19 maart de 14de editie van "Wallonië in Vlaanderen" plaats, een overdekte gratis vakantiebeurs die meer Vlamingen wil overtuigen om hun vakantie of enkele vrije dagen in de zuidelijke landshelft door te brengen.

Het centrale thema is dit jaar "Heerlijk smullen", er zijn dan ook extra standhouders rond streekproducten als bier, wijn, kaas en vleeswaren aanwezig. "Wallonië in Vlaanderen" vindt elk jaar in een andere grote Vlaamse stad plaats. Twee jaar geleden was Antwerpen ook al aan de beurt en lokte het evenement 27.000 bezoekers.

"We merken dat zo’n eigen beurs meer succes heeft dan onze aanwezigheid op grote vakantiebeurzen, omdat we er zoveel standhouders kunnen plaatsen dat geïnteresseerden alle nodige informatie op één plaats vinden: over bezienswaardigheden, logement, toeristische diensten, noem maar op", zegt Sonia Vyvermans van Wallonie Belgique Tourisme. "Nu staan gastronomie en streekproducten centraal, dat is sowieso een belangrijk element voor Vlaamse toeristen en we willen vooral de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de producenten te bezoeken. In Wallonië nemen zij nog vaak de tijd voor een uitgebreide babbel met bezoekers, die op die manier zo dicht mogelijk bij het ambacht kunnen komen." Op de beurs zijn niet alleen infostandjes te vinden, maar ook kookdemonstraties en degustaties. Journalist Christophe Deborsu stelt er bovendien "Le petit Deborsu: Namen" voor, een reisgids met tips voor een bezoek aan de Waalse hoofdstad.