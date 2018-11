Groenplaats in 2020 decor voor Europees Kampioenschap 3X3 basketbal

In juni 2020 zal de Groenplaats dé hotspot zijn voor liefhebbers van snel en spectaculair basketbal. Drie dagen lang zullen de 12 beste mannen- en vrouwenteams van Europa in de Antwerpse binnenstad strijden voor de Europese titel tijdens de FIBA 3X3 Euro Cup 2020, de officiële benaming voor het Europees Kampioenschap 3 tegen 3 basketbal.

3X3 basketbal is een alsmaar populairder wordende variant van het ‘gewone’ basketbal en staat in 2020 voor het eerst op het olympisch programma.

“Twee maanden voor de Olympische Spelen in Tokio én 100 jaar na de VIIde olympiade in Antwerpen zullen 12 mannen- en 12 vrouwenteams op de Groenplaats strijden voor de Europese titels”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout. “Onze Groenplaats heeft al een rijke geschiedenis als 3X3 locatie, want sinds 2012 vormt ze het decor voor het jaarlijkse 3X3 tornooi in verschillende leeftijdscategorieën. In 2020 wordt het dus het decor voor het belangrijkste 3X3 basketbaltornooi in Europa.”

“Door dit topevenement profileren we Antwerpen verder als dé urban sportstad van de Benelux. Door de ambiance, de muziek en de wedstrijden zal dit EK op de Groenplaats de magische sfeer van het pleintjesbasketbal van weleer oproepen”, zegt schepen Ludo Van Campenhout.

De exacte data worden binnenkort door de International Basketball Federation (FIBA) bepaald. België mag als gastland zowel een mannen- als vrouwenteam afvaardigen. En de Belgen zijn zeker niet kansloos, want er loopt heel wat 3X3 talent rond in ons land. De U18 Belgian Lions werden vorig jaar in China wereldkampioen en de U18 Belgian Cats kroonden zich vorige maand in Hongarije tot Europees kampioen.

Antwerpen sterk aanwezig in het 3X3 basketbal

Met sterkhouders Vincent Peeters en Lenny Coppens (allebei Telenet Antwerp Giants) is Antwerpen goed vertegenwoordigd in het recente succes van het 3X3 basketbal. Vincent Peeters behaalde met de nationale U18-ploeg een gouden medaille op het Wereld- en Europees Kampioenschap in 2017. Een Europese titel die hij samen vierde met Lenny Coppens die ook deel uitmaakte van het nationale team tijdens dat EK.

Bij 3X3 basketbal spelen twee teams van drie spelers (met één wisselspeler) tegen elkaar op een veld dat half zo groot is als bij het klassieke 5 tegen 5 basketbal. Het spel gaat razendsnel. Beide ploegen spelen naar dezelfde korf en de shot clock bedraagt slechts 12 seconden. Een wedstrijd duurt 10 minuten of eindigt sneller als een ploeg 21 punten gescoord heeft. 3X3 basketbal is een urban sport bij uitstek. De setting - op leuke locaties in grote steden, met dj’s en andere wedstrijden - spreekt spelers én publiek aan. Dat zal in Antwerpen niet anders zijn.

Marc Verlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen, ziet het EK in Antwerpen als een buitenkans voor het basket in België: “Dat we in 2020 het EK 3X3 in Antwerpen mogen organiseren van FIBA bewijst dat zij, net zoals wijzelf, volop geloven in het Belgisch basketbal en in het bijzonder in ons 3X3 project, en dit zowel op vlak van topsport als breedtesport. 3X3 Basketbal maakte de voorbije jaren al een grote sprong voorwaarts en we zullen de komende jaren blijven investeren in de ontwikkeling ervan om 3X3 als volwaardige basketbaldiscipline te ontplooien. Op het EK 3X3 in 2020 is een medaille absoluut onze ambitie, maar ook het doen groeien van de brede 3X3 community is essentieel voor de ontwikkeling van deze toch wel aparte discipline.”

Alex Sanchez (Managing Director FIBA 3X3) is laaiend enthousiast over het EK in de Sinjorenstad. “Het historische centrum van Antwerpen is een van de mooiste urban achtergronden in de geschiedenis van het FIBA 3X3. Ik ben opgewonden om in deze jonge en dynamische stad het EK te laten plaatsvinden, dit één maand voor ons olympische debuut.”

