Groenten- en fruittelers vragen open grenzen voor seizoensarbeiders

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) heeft de Europese Commissie een brief geschreven waarin gevraagd wordt om vrij verkeer van goederen en van seizoensarbeiders steeds te garanderen.

Doordat heel wat grensovergangen worden afgesloten, dreigen de oogsten de komende weken in de problemen te komen. 'We moeten er alles aan doen dat de voedselketen blijft draaien', stelt de VBT. De komende weken en maanden zijn traditiegetrouw een drukke periode voor tuinbouwtelers die hun oogst kunnen binnenhalen. Maar doordat grensovergangen worden gesloten, dreigen ze dat dit jaar zonder seizoensarbeiders te moeten doen. 'De situatie is nog niet dramatisch, we staan aan het begin van het seizoen maar er is wel veel ongerustheid', zegt Luc Vanoirbeek, Algemeen Secretaris van VBT.

(archieffoto Pixabay)