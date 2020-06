Grondmarkeringen voor meer verkeersveiligheid aan Ekerse scholen

Om alle Ekerse schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, brengt de stad er met steun van de Vlaamse overheid groen-witte grondmarkeringen aan. Het is een proefproject dat bij een positieve evaluatie en verderzetting van de Vlaamse steun uitgebreid wordt naar de andere districten.

Sinds april 2019 kunnen steden en gemeenten een subsidie van de Vlaamse overheid krijgen voor kleine infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen in schoolomgevingen. De stad Antwerpen greep deze kans om, in samenwerking met het districtsbestuur, een proefproject uit te rollen aan alle schoolomgevingen in Ekeren.

De scholen krijgen in hun omgeving grote groene grondmarkeringen met daarin de vermelding ‘school’ in witte letters. Zo vergroot de zichtbaarheid van de schoolomgeving, wat weggebruikers aanmaant tot extra voorzichtigheid en het aanpassen van hun snelheid. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Ik wil de Vlaamse overheid bedanken voor de steun die we hier krijgen. De stad en districten investeren al flink in structurele ingrepen die de verkeersveiligheid verhogen. Maar het is ook een kwestie van gedragswijziging van weggebruikers. Alleen door respect te tonen voor elkaar maken we Antwerpen verkeersveiliger.’

“Scholen draaien momenteel niet op volle toeren, het is er dus ook qua verkeer iets minder druk dan gewoonlijk”, zegt schepen voor onderwijs Jinnih Beels. “Maar we hopen dat vanaf volgend schooljaar alle leerlingen weer normaal naar school zullen kunnen gaan. Dat moet natuurlijk ook veilig gebeuren. Met deze grondmarkeringen maken we alle weggebruikers ervan bewust dat ze hier extra voorzichtig moeten zijn, een belangrijk onderdeel in een meer verkeersveilige schoolomgeving.”

“Ekeren was steeds een voortrekker inzake verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen, daarom zijn we verheugd om ook hier mee het voortouw te nemen”, aldus districtsburgemeester Koen Palinckx. Districtsschepen voor mobiliteit Marc Elsevier vult aan: “Omdat we de veiligheid aan scholen extra willen bewaken zorgen we voor bijkomende zichtbaarheid naar de weggebruikers.”

De werken zijn gestart op dinsdag 9 juni. Indien de weersomstandigheden goed zijn, neemt het ongeveer een week in beslag om alle markeringen aan te brengen nabij alle Ekerse scholen, die hieronder opgesomd staan:

1. Basisschool Willem Tell (Kruisboogstraat 49);

2. Basisschool Moretus (Oorderseweg 8);

3. Basisschool 3hoek (Kloosterstraat 39);

4. Middelbare school Moretus (Kloosterstraat 82);

5. Basisschool Onze-Lieve-Vrouw (Alfons Jeurissenstraat);

6. Middelbare school Koninklijk Atheneum (Pastoor de Vosstraat 19);

7. Basisschool De Waterval (Veltwijcklaan 134) ;

9. Basisschool De Bunt (Waterstraat);

10. Basisschool Veltwijck (Veltwijcklaan 235);

11. Basisschool De Witte Merel (Kapelsesteenweg 165-167);

12. Basisschool Sint-Jozef (Prinshoeveweg 44) ;

13. Basisschool De Kleurenboom (Pastoor Goetschalckxstraat 57);

14. Basisschool Sint-Mariaburg (Frans Standaertlei 54);

15. Basisschool Sint-Vincent (Leugenberg 143).

Ook in andere districten

In de loop van de volgende jaren komen de schoolomgevingen in de andere districten aan de beurt. Dat op voorwaarde dat dit proefproject positief wordt geëvalueerd en er blijvend beroep kan worden gedaan op de Vlaamse projectsubsidies.