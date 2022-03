Nieuws Grondwerken Oosterweel na 2 maanden terug opgestart: "Geluisterd naar klachten omwonenden en experten"

Er wordt terug volop gewerkt aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever. Twee maanden geleden werden de grondwerken door de Raad van State stilgelegd, in het kader van de PFAS-problematiek. Maar nu is er dus opnieuw activiteit. De werfzone op Linkeroever is vanochtend weer opgestart, die aan de nieuwe Scheldetunnel volgt later deze week. Voor de meest vervuilde gronden rond de site van 3M is nog geen oplossing gevonden.