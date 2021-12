Grondwerken Oosterweelwerken stilgelegd

Bizons, die kennen we vooral van beelden terwijl ze grazen op de Amerikaanse prairie, maar tegenwoordig doen ze dat ook in... Berendrecht. Op een wei in het polderdistrict staan dezer dagen 4 uit de kluiten gewassen Amerikaanse bizons. De eigenaar is Jasper Van den Maegdenbergh, die al z'n hele leven gefascineerd is door de dieren.