Groot aantal flessen lachgas in beslag genomen

De politie heeft meer dan 50 flessen lachgas in beslag kunnen nemen, dankzij een tip van een buurtbewoner.

Gisteravond verwittigde een getuige de politie omdat hij verdachte zaken had opgemerkt in de Belcrownlaan. Ter plaatse kon de politie vaststellen dat er een groot aantal flessen lachgas werden overgeladen vanuit een kleine vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat in een personenwagen. De drie inzittenden van de wagen (20, 18 en 18) moesten toegeven dat ze de flessen aankochten om te consumeren. In totaal ging het om 57 flessen, deze werden in beslag genomen. De bestuurder kon aan de hand van enkele documenten vermijden dat zijn lading in beslag werd genomen. Hij diende wel 2 400 euro boete te betalen omwille van verschillende inbreuken.

Opmerkelijk was dat er tijdens de controle verschillende personen de plaats passeerden die geen logische verklaring voor hun aanwezigheid konden geven. Vermoedelijk waren zij ook van plan om ter plaatse lachgas aan te kopen.

(bericht en archieffoto : Lokale Politie Antwerpen)