Het verdriet in Schoten is groot na het overlijden van Loes, het meisje van 7 dat vorige week het leven liet bij een verkeersongeval. Om de familie te steunen hebben enkele Schotenaren een groot bloementapijt in de vorm van een eenhoorn gemaakt, want Loes hield van eenhoorns. Het bloementapijt ligt op het grasperk voor de kerk waar morgen afscheid wordt genomen.