Groot deel van huisartsen twijfelt om coronavaccin aan te bevelen aan patiënten

'Leg huisartsen uit hoe het mechanisme van de coronavaccins in elkaar zit. Dat zal de ongerustheid over de vaccins verminderen.' stelt Antwerps huisarts en ondervoorzitter van artsensyndicaat BVAS Dirk Scheveneels. Uit een enquête gepubliceerd in de Artsenkrant blijkt dat een aanzienlijk deel van de huisartsen twijfelt om het coronavaccin aan te bevelen aan patiënten.

Slechts 68 procent van de meer dan 830 bevraagde artsen zou het vaccin zeker aanbevelen. Zo'n 15 procent zal dat niet doen en nog eens 15 procent weet het nog niet. Verder blijkt ook dat 37 procent van de huisartsen zichzelf niet zou laten vaccineren. 'Artsen zijn wetenschappers met een kritische geest', verklaart Scheveneels, die vermoedt dat de cijfers in de enquête wel zullen kloppen. Hij vindt het wel 'verwonderlijk' dat een deel van zijn collega's zichzelf niet zouden laten vaccineren.

Er heerst volgens de BVAS-ondervoorzitter heel wat ongerustheid over de werking van de vaccins omdat ze zo snel zijn ontwikkeld en omdat er verschillende zijn. 'Een vaccin maken voor een dergelijk virus is niet eenvoudig,' stelt hij. 'De overheid moet in de eerste plaats de huisartsen informeren over het mechanisme achter de vaccins', klinkt het. Als de huisartsen op een wetenschappelijk didactische manier meer te weten komen over de werking van de vaccins, zal de ongerustheid volgens hem wel wegvallen.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)