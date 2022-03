Nieuws Groot kunstwerk in Wilrijk plots vermist - familie in zak en as

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Wilrijk is de familie van kunstenaar Luc Ceulemans op naar een van zijn beeldhouwwerken. Het werk 'Vogel-Vrij' stond bijna 20 jaar langs het geitepad aan de Doornstraat in Wilrijk. Maar enkele weken verdween het daar. En da’s opvallend, want het beeld is meer dan 4 meter hoog.