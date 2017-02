Groot oliespoor op de Ring richting Nederland

Wie richting Nederland moet, zoekt best een alternatieve route. Want op de ring in die richting is de mazouttank van een vrachtwagen gescheurd en beginnen lekken.



500 à 600 liter is er weggevloeid op de snelweg van Linkeroever tot net na de Kennedytunnel meldt het verkeerscentrum. Om de hinder zo snel mogelijk op te lossen zijn twee van de drie rijstroken afgesloten op de R1 en is de Liefkenshoektunnel voorlopig tolvrij gemaakt. De brandweer is ter plaatse om de mazout weg te halen.