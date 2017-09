Groot tekort aan trainers bij turnclubs

Op zaterdag 7 oktober zijn sportievelingen welkom op de eerste One World Run in De Schorre in Boom. Atletiekclub WIBO gooit het na de 25ste Parkloop over een andere boeg en tekende in het provinciaal domein De Schorre een mooi golvend parcours uit. Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar vzw De Steenschuit, een sociale werkplaats die langdurig werklozen via een origineel opleidingstraject op weg helpt naar een duurzame job. Meer info via www.oneworldrun.be