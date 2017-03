Groot veilig en aantrekkelijk fietsnetwerk

Groter, veiliger en aantrekkelijker: dat is het fietsnetwerk Kempen anno 2017. Daar moeten onder meer 100 kilometer nieuwe trajecten en 50 extra knooppunten in de buurt van Zoersel voor zorgen.



Toerisme Provincie Antwerpen voerde de voorbije maanden een kwaliteitscontrole van het Kempense fietsknooppuntennetwerk uit. Bij de trajectverbeteringen stonden veiligheid en fietscomfort voorop. De dienst werkte enkele gevaarlijke kruispunten weg en integreerde dorpskernen en nieuwe toeristische trekpleisters (zoals Perron Noord in Brasschaat). Verder kwamen er vlottere verbindingen met de naburige netwerken in Scheldeland, Vlaams-Brabant, Limburg en Noord-Brabant (NL).



Het resultaat?

100 kilometer nieuwe trajecten en 50 extra knooppunten. Fietsers zullen niet verloren rijden: op het terrein verduidelijken opvallende oranje borden met detailkaartjes de gewijzigde situatie.



Fietskaart: informatie en inspiratie

De nieuwe ‘fietskaart Kempen’ geeft u een up-to-date overzicht van alle knooppunten en trajecten. Ook de langeafstandsroutes en doorsteken via de fietsostrades staan erop. De twintig inrijpunten vormen evenveel prima vertrekplaatsen. De talloze attracties langs het netwerk - van bezoekerscentra tot uitkijktorens - maken van uw tocht een belevingsvolle trip.



Honger of dorst onderweg? De kaart vermeldt ook heel wat ‘lekkere’ haltes. De 180 ‘Fietsers Welkom’ horecazaken vergasten u op een streekbiertje en veel Kempense gezelligheid. Fietsen de kinderen mee? Trakteer ze dan op een fruitsapje uit de automaat of een ijsje op de boerderij.

