Wat hebben poëzie en een apotheek met elkaar gemeen? Weinig, denkt u misschien, maar daar gaat Roxanne Van De Steene verandering in brengen. Roxanne is net afgestudeerd als apotheker en pas aan de slag. Maar tegelijk brengt ze een dichtbundel uit. En de inspiratie, die haalde ze uit de lockdown én in de apotheek.