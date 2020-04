Grootschalig virusonderzoek via bloedtests

Rode Kruis Vlaanderen zal Sciensano helpen bij een grootschalig bevolkingsonderzoek door maandelijks 6.000 bloedstalen ter beschikking te stellen. Zo wenst de organisatie een bijdrage te leveren aan de strijd tegen het coronavirus. Aan de UAntwerpen is men met een gelijkaardig onderzoek gestart.

Vanaf vandaag bezorgt het Rode Kruis tweewekelijks zowat 3.000 bloedstalen aan Sciensano, die ze dan verder onderzoekt en test op de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus. De kans is groot dat een aanzienlijk deel van de donoren besmet was zonder dat ze het zelf wisten. 'Door de hoeveelheid antistoffen in het bloed van deze donoren te onderzoeken, die aantonen of een persoon effectief besmet is of was met het coronavirus, krijgen we een zicht op de mate waarin door die persoon weerstand tegen het virus opgebouwd werd', zegt professor Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis-Vlaanderen.

Uit die screening kunnen twee belangrijke conclusies getrokken worden: enerzijds de effectieve besmettingsgraad in Vlaanderen, anderzijds de ontwikkeling en sterkte van de weerstand. Samen kan het leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen. De donoren van Rode Kruis Vlaanderen vormen een testpopulatie die representatief is voor de algemene bevolking: ze zijn afkomstig uit heel Vlaanderen en zorgen voor een continue voorziening van stalen. Daardoor kan het onderzoek over een langere periode lopen.

(foto Pixabay)