Grootschalige actie Silvius van Antwerpse politie levert verschillende arrestaties op

Gisteren was er opnieuw een actie Silvius in Antwerpen. Bij de actie konden verschillende verdachten gearresteerd worden. Zo werd een man meegenomen omdat hij drugs en een verboden wapen bij zich had. Twee anderen werden gearresteerd omdat er nog een bevel tot gevangenneming achter hun naam stond.

Met de grootschalige korpsacties Silvius wil de Antwerpse politie het aantal geregistreerde feiten doen dalen door een zichtbare politieaanwezigheid op het terrein én door het vatten van verdachten op heterdaad. Tijdens de acties werkt de politie niet alleen op gewelddadige diefstallen, maar treedt ze ook op tegen andere vastgestelde criminele feiten.

Resultaten

Aan het Koningin Astridplein trof de politie een man aan die voorbijgangers lastigviel. De inspecteurs van het Orida-fietsteam gingen over tot controle en kregen te maken met een man die geseind stond. De man van 25 jaar had nog een openstaand bevel tot gevangenneming voor 24 maanden op zijn naam staan.

Een man van 42 is vandaag voorgeleid bij het parket van Turnhout. De man stond geseind in het kader van een dossier van Interpol. Hij had ook nog een aantal andere seiningen achter zijn naam staan. Onder meer omwille van een aantal uit te voeren rijverboden. Het voertuig werd teruggevonden dankzij de politiehelikopter die vanuit de lucht mee op zoek ging naar verdachte zaken. De wagen werd aan de Quinten Matsijslei onderschept.

Een patrouille van de mobiele eenheid zette een auto aan de kant voor controle omdat die met een hoge snelheid over de snelweg reed. De inspecteurs zagen dat er een voorwerp uit het raam gegooid werd nog voor het voertuig tot stilstand was gekomen. Dat kon gerecupereerd worden en het bleek om een aanzienlijke hoeveelheid heroïne te gaan. De man van 27 jaar werd gearresteerd en is voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Drugs en verboden wapen gevonden

In de omgeving van het Kielpark vond de politie een voertuig dat wat verstopt stond. Er zaten vier personen in het voertuig van wie de bestuurder in het bezit was van 48 gram cannabis. Bij het doorzoeken van de auto vond de politie nog een verboden wapen. De drie inzittenden mochten na verhoor beschikken. De bestuurder niet omdat er bij een huiszoeking bij hem thuis nog een hoeveelheid hasj werd aangetroffen. De man van 21 jaar kwam vandaag bij de onderzoeksrechter.

(Bron en foto : Lokale politie Antwerpen)