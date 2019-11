Bij een nieuwe zoekactie vandaag in het Straatsburgdok is er niets gevonden. De politie heeft intussen de zoekactie stopgezet. Zondagavond werden lichaamsdelen uit het dok gevist na aanwijzingen van een voorbijganger.Er is een wetsdokter aangesteld om die lichaamsdelen te identificeren. Daar is DNA-onderzoek voor nodig en dat kan enkele dagen in beslag nemen. De politie zocht nog naar nog andere delen van het lichaam maar deze nieuwe zoekactie bleef zonder resultaat. De vindplaats ligt op enkele honderden meter van waar de vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene het laatst werd gezien. Hij verdween ruim twee weken geleden.