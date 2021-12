Nieuws Grootser dan ooit: Frank pakt nog eens uit met zijn mini-kerstdorp

En nog meer sprookjesachtige taferelen vindt u vanaf zondag in de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem. Daar pakt Frank Smet opnieuw uit met zijn mini-kerstdorp. Al is het niet zo mini. Het is zelfs het grootste van Vlaanderen. Want na de gemiste editie van vorig jaar, wilde Frank nog eens alle registers opentrekken.