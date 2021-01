Grootste collectie toverhazelaars van Europa bloeit in Arboretum Kalmthout

De winterbloeiende toverhazelaars, Hamamelis, zijn het paradepaardje van Arboretum Kalmthout. In de arboretumtuin vind je de grootste en de oudste collectie in Europa.

Elke winter toveren honderden Hamamelis-struiken de tuin om in een zee van geel, oranje en rood. Hun bloempjes op kale takken zorgen niet alleen voor een spectaculair visueel effect, ze verspreiden ook een overweldigend, zoet parfum doorheen de tuin.

Een uitgestippelde wandelroute brengt bezoekers langs de mooiste exemplaren. Bij het toegangsticket tot de tuin zit een routeplan dat bezoekers wegwijs maakt doorheen het 13,5 ha groendomein. Elke toverhazelaar draagt een gloednieuw naambordje met ook de Nederlandse naam, en de herkomstregio wanneer het een botanische soort is. De naambordjes staan langs de paden opgesteld zodat je er niet naar moet zoeken. De collectie toverhazelaars van Arboretum Kalmthout omvat zo’n 180 verschillende variëteiten, waarvan sommige bijna 100 jaar oud zijn!

Beleef de Hamamelisfeesten op 3 manieren



1. Volg de uitgestippelde Hamamelisroute en lees tijdens je wandeling de boeiende, persoonlijke verhalen van onze gidsen over hun favoriete toverhazelaar.

2. Download de gratis audiotour via de ErfgoedApp op je smartphone en scan de symbolen op de routebordjes in de arboretumtuin. Terwijl je verder wandelt, beluister je de extra informatie over de toverhazelaars en de collectie van Arboretum Kalmthout.

3. Boek een privérondleiding met een gids: voor jezelf, je gezin en/of je knuffelcontact (max. 3 volwassenen + 1 gids, kinderen onder 12 jaar zijn niet meegeteld). Je hebt de keuze uit verschillende themawandelingen, waaronder toverhazelaars en winterbloeiende planten. Een gids boeken kan tot drie dagen voor datum.

Miss Hamamelis 2021 – virtuele editie

Tot vóór coronatijd werd jaarlijks een ‘Miss Hamamelis’ verkozen. Wie de mooiste of best geurende toverhazelaartak uit eigen tuin presenteerde, werd door een professionele jury beloond met de titel van Miss Hamamelis.

In 2021 zal er voor het eerst een virtuele editie van de Miss Hamamelisverkiezing doorgaan. Deelnemers hoeven dan geen tak van hun eigen toverhazelaar meer af te knippen en mee te brengen, maar kunnen eenvoudig een foto delen op Instagram, Facebook of Twitter met #misshamamelis2021. Eind februari kiest de jury een winnaar, die het gouden label ‘Miss Hamamelis 2021’ zal ontvangen om aan de plant in zijn tuin te hangen.

(bericht en foto : Arboretum Kalmthout)