Grootste containerschip ter wereld in haven van Antwerpen

Het containerschip HMM Algeciras is gisterenavond aangekomen in de haven van Antwerpen om containers te lossen en laden aan de Noordzee Terminal van containerbehandelaar PSA. Het is het nieuwste grootste containerschip ter wereld.

Het schip kan 23.964 TEU (20-voet-containers) aan boord hebben. Het Koreaans schip werd op 24 april opgeleverd door de scheepswerf Daewoo Shipping & Marine Engineering’s Okpo. Het is 400 meter lang, 61 meter breed en telt 23 bemanningsleden. Het schip is afkomstig uit Yantian (China) en vertrekt op zaterdag 13 juni om 05.30 uur naar Londen.