Grootste deel van investering onderwijs gaat naar Antwerpen

De Vlaamse regering investeert de komende drie jaar 150 miljoen euro in extra plaatsen in de klas. De grootste hap van dat budget, bijna 130 miljoen euro, moet dienen om het dreigende capaciteitstekort in het secundair onderwijs op te vangen. Het resterende bedrag zal worden aangewend om de laatste plaatstekorten in het basisonderwijs te dichten. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag bekendgemaakt.

De Vlaamse regering heeft sinds 2010 372 miljoen euro geïnvesteerd in bijkomende plaatsen in het basisonderwijs. Die inhaaloperatie was nodig om de soms nijpende tekorten op te vangen. De investeringen zijn goed voor 40.000 bijkomende plaatsen, waarvan er intussen 20.000 gerealiseerd zijn. Maar de leerlingengolf schuift op van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, waardoor er daar een tekort aan plaats dreigt te ontstaan. Een nieuwe wetenschappelijke studie van de VIB en de KU Leuven heeft de noden tot 2024-2025 in kaart gebracht en daaruit blijkt dat er tegen het schooljaar 2024-2025 een tekort dreigt van 58.500 plaatsen. Daarom ligt de focus van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits ook op extra investeringen in het secundair onderwijs.

Van de ruim 150 miljoen euro gaat er 128,2 miljoen naar het secundair. Dat geld wordt verdeeld over 27 steden en gemeenten met de grootste tekorten. De grootste bedragen gaan naar de stad Antwerpen (22,7 miljoen euro), Gent (12,8 miljoen euro), Leuven (6,3 miljoen euro), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5,9 miljoen euro), Mechelen (5,8 miljoen euro) en Vilvoorde (5,2 miljoen euro).

Voor het basisonderwijs is er 23,1 miljoen euro voorzien. Dat geld moet dienen om er de laatste capaciteitstekorten op te vangen. Bijna de helft van die pot gaat naar de stad Antwerpen. De rest gaat naar Gent, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Dilbeek.