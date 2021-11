Grootste Europese ruimtevaartexpo komt naar Antwerpen

Er is een nieuwe jonge zwervende wolf op weg naar Vlaanderen. Dat meldt Welkom Wolf. De organisatie roept alle kleinveehouders in de grensstreek van de provincie Antwerpen op om alert te zijn voor de nieuwe zwerver en hun dieren extra te beschermen met schrikdraad of ze 's nachts op stal te zetten. In de nacht van 10 op 11 november werden in de Ooijpolder bij Nijmegen, niet ver van de Duitse grens en onderdeel van het natuur- en landbouwgebied De Gelderse Poort, enkele schapen doodgebeten. De nacht nadien kon de dader op wildcamera worden vastgelegd bij een schapenkadaver: het was wel degelijk een wolf. Toen al stuurde Welkom Wolf een early warning uit: "Van daaruit kan hij alle kanten op: Duitsland, de Veluwe, de Betuwe, Nederlands Limburg, Noord-Brabant... En daarna Vlaanderen, zoals verschillende van zijn voorgangers?" Sinds 10 november volgt Welkom Wolf elke beweging van het dier, in goede samenwerking met de collega's van Wolven in Nederland. Op 17 november dook de jonge zwerver op in Vlijmen en Heusden, Noord-Brabant, ten zuiden van de Maas, waar op korte tijd 21 dode schapen te betreuren vielen. Vanuit Heusden trok de nieuwe wolf de voorbije dagen naar Lage Zwaluwe, net ten zuiden van de Amer (Maas) in De Biesbosch, waar hij overdag op video werd vastgelegd terwijl hij door een woonwijk liep. De loop van de rivier bracht de jonge zwerver vervolgens tot in het uiterste westen van Noord-Brabant, met name het plaatsje Oudemolen en daarna het natuurgebied Dintelse Gorzen. In die omgeving is hij nu nog steeds, want vannacht vielen alweer op twee plaatsen dode schapen te betreuren, onder meer in Nieuw-Vossemeer. De kans bestaat dat deze wolf net als één van zijn voorgangers het Schelde-Rijnkanaal overzwemt om vervolgens op de Zeeuwse schiereilanden Tholen en Sint Philipsland terecht te komen, maar het is nog waarschijnlijker dat hij dat niet doet - of er maar eventjes blijft - en zuidwaarts loopt via Bergen op Zoom richting de grens met België. In april 2021 deed een collega-zwerver - 'de wolf van Kalmthout' - hem dat al voor. Welkom Wolf acht de kans heel reëel dat de nieuwe zwerver in de voetsporen van de bewuste 'wolf van Kalmthout' zal treden en ook naar Vlaanderen zal komen. De 'wolf van Kalmthout' is na 5 mei 2021 niet meer gezien, noch is er ergens in Europa nog DNA van teruggevonden. In dat geval mag je ervan uitgaan dat het dier niet meer in leven is en Kalmthout wellicht nooit verlaten heeft. Die wolf is niet verongelukt in het verkeer, dan blijven er volgens Welkom Wolf weinig opties over. Welkom Wolf roept alle kleinveehouders in de grensstreek van de provincie Antwerpen op om alert te zijn voor de nieuwe zwerver en hun dieren extra te beschermen met schrikdraad of ze 's nachts op stal te zetten. Vanuit Nieuw-Vossemeer kan een wolf immers in één nacht elke gemeente in de provincie Antwerpen bereiken.