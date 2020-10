Prijs huis in provincie Antwerpen stijgt gemiddeld met 6,6 procent

De gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen is gestegen tot boven de 300.000 euro. Na de eerste negen maanden van dit jaar klokt die prijs af op 303.243 euro, of een stijging van 5,5 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2019. Dat blijkt uit de Notarisbarometer voor het derde trimester van 2020.

De grootste prijsstijging werd genoteerd in de provincie Antwerpen: +6,6 procent met een gemiddelde prijs van 324.282 euro. De Belgische vastgoedmarkt kreeg in het tweede trimester een dreun door de coronacrisis en de bijhorende lockdown. De voorbije drie maanden was er sprake van een heropleving, met 11,6 procent meer transacties in vergelijking met het derde trimester van 2019.

(foto © Belga)