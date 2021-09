Nieuws Grootste veilinghuis ter wereld strijkt neer in Schilde

Christie's, het grootste veilinghuis ter wereld zakte vandaag af naar de Vogelenzang in Schilde. En dat voor een taxatiedag. Wie dacht een uniek kunstwerk of juweel te hebben liggen, die mocht er mee afkomen. En mensen van Christie's bestudeerden dan of het inderdaad een duur verkocht kunstwerk kon worden. Of dat het meteen per direct opnieuw naar de zolder kon.