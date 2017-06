Grote beschermingsoefening in Antwerpse haven

Tijdens deze oefening wordt de haven van Antwerpen voorbereid op het aanmeren van een schip dat zich in een verhoogd dreigingsniveau bevindt. Dit kan een schip zijn uit een oorlogszone met inbeslaggenomen wapens aan boord, maar eveneens een schip dat door haar afkomst of lading het doelwit kan zijn van extremisten.

Om op deze dreiging een gepast antwoord te geven, wordt de haven van Antwerpen voorbereid om zulk een aanmeren mogelijk te maken. Gezien het belang om de haven functioneel te houden, mag er niets aan het toeval worden overgelaten. Zowel onder als boven het wateroppervlak zal gedurende deze 5 dagen alles rigoureus gescreend worden om mogelijke dreigingen te voorkomen.

Het doel van deze grootse oefening is om de samenwerking tussen: de Mine Warfare Unit van de Marine, DOVO, het patrouillevaartuig P901 Castor, de Naval Co-operation and Guidance for shipping (NCAGS), het Provincie Commando Antwerpen, de Havenkapiteinsdiensten Antwerpen, Scheepvaartpolitie Antwerpen en Brandweer te stroomlijnen.