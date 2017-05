In Wuustwezel woedt er een grote brand in een loods van een boerderij. De brandweer van Wuustwezel heeft de hulp ingeroepen van de collega's uit Brasschaat en Kalmthout.

Er is een grote rookpluim te zien in de buurt van Veldvoort in Wuustwezel. De brandweer is massaal ter plaatse. Bewoners kunnen best ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand werd de eigenaar van de boerderij gewond.