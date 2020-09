Grote Coronastudie peilt naar eerste schoolweek

Na enkele weken van dalende cijfers zit het aantal besmettingen sinds enkele dagen weer in stijgende lijn. De onderzoekers van de Universiteit Antwerpen spelen in de nieuwe coronastudie die vandaag gelanceerd wordt in op die actualiteit.

Zo willen ze weten of de respondenten terugkeerden uit een rode zone, of ze nauw contact hadden met iemand die terugkeerde uit zo’n rode zone, maar ook of ze de verplichte quarantaine daarbij respecteerden.

Ook de heropening van de scholen kan een invloed hebben, maar op dat eventuele effect is het allicht nog even wachten. Toch wil de Grote Coronastudie alvast achterhalen hoe leerlingen, leerkrachten en ouders de eerste week van het schooljaar beleefden. Ze kunnen onder meer aangeven of ze de regels rond het naar school gaan in coronatijd duidelijk vinden of niet.

Tenslotte polsen de wetenschappers ook naar de vaccinatiebereidheid van de Belgen. Twee weken geleden namen 25.000 mensen deel aan de studie.

