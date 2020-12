Nieuws Grote druk op ziekenhuizen nu coronacijfers nauwelijks nog dalen

Er liggen opnieuw meer coronapatiënten in het ziekenhuis. Het aantal opnames daalt al drie dagen niet meer. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano. In de Antwerpse ziekenhuizen zal het daardoor langer duren vooraleer ze weer meer uitgestelde operaties kunnen plannen, want de tweede golf zal in januari nog niet gepasseerd zijn. De ziekenhuizen vragen expliciet om de regels te volgen, want een derde coronagolf na Kerstmis kunnen ze niet aan, zeggen ze.