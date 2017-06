Grote drukte in Antwerpen Noord

In het noorden van Antwerpen is het momenteel heel druk op de afritten Merksem komende uit richtingen Nederland en Gent. Verkeer richting Antwerpen kiest best afrit Ekeren op de A12 richting Bergen-op-Zoom om zo via de Noorderlaan het stadscentrum te bereiken.

Op de ring richting Gent zal de afslag naar de Bolivartunnel op de afrit Antwerpen Zuid even afgesloten worden. Niet omwille van problemen op de Zuiderleien, maar wel wanneer er filevorming dreigt te ontstaan op de ring. Verkeer vanuit Nederland kan dan de afrit Hoboken nemen en dan verder de Singel volgen.