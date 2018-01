Grote hinder door ongeval aan Tijsmanstunnel

Een ongeval met vier vrachtwagens in de Tijsmanstunnel zorgt voor een chaotische avondspits in Antwerpen. Eén vrachtwagenchauffeur raakte gewond. De tunnel was volledig versperd.



De vrachtwagens botsten aan de ingang van de tunnel richting Nederland. Ze versperden de volledige doorgang en moesten alle vier worden getakeld. Geen evidente opdracht in een tunnel. En de takelwagens raakter er ook bijna niet door. En dus groeide de file snel aan tot in Melsele. Het verkeer moest omrijden via de ring, en dus is er ook daar bijkomende hinder met file op zowat alle snelwegen naar Antwerpen en in de haven. Rond zes uur werd één rijstrook aan de tunnel weer vrijgegeven