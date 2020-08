Grote hoeveelheden cocaïne, bestemd voor Antwerpen, in beslag genomen

In Colombia is opnieuw een partij cocaïne van 1 ton in beslag genomen, bestemd voor de haven van Antwerpen.

Vorige week werd in Santa Marta ook al 1100 kg in beslag genomen, bestemd was voor Antwerpen.En in Panama en Ecuador is telkens een partij cocaïne onderschept van 300 kg, bestemd voor ons land.

In 2020 hebben de port control units met ondersteuning van een VN programma reeds een 58.5 ton cocaïne in beslag genomen in de landen en havens van oorsprong. 35 ton was bestemd voor Europa en 11.5 ton van de cocaïne was bestemd voor België.