Grote hoeveelheid drugs verstopt in auto

Gisteren nam de Antwerpse politie een grote hoeveelheid drugs in beslag. Maar liefst een kilo heroïne, 412 gram cocaïne en 30 gram hasj zaten verstopt in de auto. De twee inzittenden (29 en 21) zijn gearresteerd en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Gisteren vertrok een patrouille van de mobiele eenheid naar de Noorderlaan in de richting van de binnenstad. Ze reden over de snelweg en bij het oprijden van de R1 in de richting van Gent zagen ze iemand heel vlot door het verkeer laveren. Op een afstandje bleven ze de auto in de gaten houden, maar de bestuurder bleef op een onverantwoorde manier doorrijden. De inspecteurs zetten de wagen met een Frans kenteken aan de kant voor een controle. Meteen roken de inspecteurs een cannabisgeur en vroegen de twee inzitten waar die vandaan kon komen. De bestuurder gaf meteen een zakje af waarin hasj zat. De passagier deed hetzelfde met een zakje cannabis. Wat ze de politie niet vertelden, was dat ze nog meer drugs in hun auto verstopt hadden. Er kwam een ploeg in bijstand om de auto grondig te doorzoeken. Uiteindelijk nam de politie nog flink wat drugs in beslag: bijna een kilo heroïne, 412 gram cocaïne en net geen 30 gram hasj. De twee van 29 en 21 zijn gearresteerd en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

(Bron: Politie Antwerpen)