Douane neemt grote hoeveelheid tabak voor waterpijpen in beslag

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde vrijdag samen met de douane enkele handelszaken. In de Korte Zavelstraat werd in de kelder van een winkel 250 kilogram tabak voor waterpijpen aangetroffen. De ruimte was verborgen achter een verplaatsbaar rek en de tabak bleek niet aangegeven. De douane nam alles in beslag en zal de zaakvoerder verhoren. In een andere zaak in dezelfde wijk werden gelijkaardige vaststellingen gedaan. De tabak bleek verstopt in een verborgen zolderruimte. Tot slot werden in een derde winkel erectiestimulerende middelen aangetroffen. Deze mogen niet in de reguliere handel verkocht worden en werden door de politie in beslag genomen.