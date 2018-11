Grote inzamelactie van slaapzakken voor daklozen

De stad Antwerpen moet sneller investeren in haar verkeersinfrastructuur en in digitalisering, want in vergelijking met andere West-Europese landen lopen we hopeloos achter. Dat blijkt uit de 'Sustainable Cities Index', van het internationale advies- en ingenieurs-bedrijf Arcadis. In het onderzoek zijn honderd steden getest op duurzaamheid. Antwerpen is net niet gebuisd en haalt nog juist de top 50.