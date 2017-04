Grote kans op werk op jobdag Infrabel en NMBS

Wie naar de jobdag van Infrabel in Berchem komt, is zo goed als zeker van een nieuwe job. De beheerder van de spoorinfrastructuur zoekt dringend werknemers. Er zijn 700 openstaande vacatures, waarvan 80 in Antwerpen.



Infrabel onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur. Er is een uitstroom van een derde van het personeel in de regio Antwerpen en Mechelen. Wat uniek is aan de jobdagen op 21 en 22 april, is dat mensen meteen met een contract naar huis kunnen gaan. Een jury peilt naar de kennis van de kandidaat. Er volgt een medisch onderzoek. Nadien ga je mogelijk meteen met een contract voor een job bij Infrabel naar huis. Naast de spoorbeheerder zoekt ook de NMBS zelf volop naar personeel, om 2.500 vacatures op te vullen