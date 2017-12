Grote ontgoocheling voor Telenet Giants Antwerp

In het basketbal is Telenet Giants Antwerp Europees uitgeschakeld. Het verloor de beslissende laatste wedstrijd tegen het Nederlandse Groningen met 84-82. Het uitgangspunt voor de partij was duidelijk.

Wie won, mocht naar de volgende ronde, wie verloor moest afscheid nemen van Europa. In het vierde kwart komen de Giants, in zwarte uitrusting, nog wel 9 punten voor. En lijken de bezoekers zich staande te kunnen houden in de heksenketel van Donar Groningen. Maar helemaal op het einde maakt Groningen nog gelijk en krijgen we verlengingen. Daarin komt het aan op details en het zijn de Nederlanders die het best met de druk omgaan. 84-82 wordt het dus. De Giants zijn uitgeschakeld en zullen dit jaar dus niet Europees overwinteren.