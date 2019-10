Grote overzichtsexpo van Stephan Vanfleteren geopend in Antwerps FoMu

In het Antwerpse FotoMuseum (FoMu) is vandaag de eerste grote overzichtstentoonstelling geopend van het werk van fotograaf Stephan Vanfleteren. 'Present' is een grotendeels chronologisch overzicht van zijn werk als pers- en later documentair en artistiek fotograaf, en neemt twee verdiepingen van het museum in beslag, met een driehonderdtal foto's.

Vanfleteren werkte zelf bijna een jaar lang aan de expo en het bijhorende boek, samen met curatoren Rein Deslé en Joachim Naudts. Twaalf jaar geleden was de expo 'Belgicum' in hetzelfde FoMu al een mijlpaal in de carrière van Vanfleteren, die toen volop de overstap aan het maken was van persfotograaf naar meer persoonlijke projecten. Nu vond het museum het tijd voor een overzichtstentoonstelling van de intussen vijftigjarige Vanfleteren, die weliswaar benadrukt dat hij nog niet aan stoppen denkt.

De titel 'Present' maakt ook extra duidelijk dat het slechts om een overzicht tot nu toe gaat. 'Het slaat ook onder meer op het feit dat je als fotograaf altijd 'aanwezig' moet zijn om je werk te kunnen doen, en op de 'tegenwoordige tijd', de korte momentopname die een foto kan zijn', zegt Vanfleteren. De bezoeker van 'Present' volgt Vanfleteren eerst als student, die zoekt naar een eigen stijl, en vervolgens in dienst van onder meer De Morgen en Humo. Er zijn iconische foto's te zien van onder meer de genocide in Rwanda en de staking bij Forges de Clabecq. Geleidelijk aan breekt de portretfotograaf Vanfleteren door in de expo, met afbeeldingen van bekende karakterkoppen als Arno, La Esterella en Eddy Merckx, maar ook van zeelieden en cafégangers. Daarnaast is er de fotograaf die het ruwe dagelijkse leven vastlegt op beeld, of plekken waar je niet meteen het etiket 'fotogeniek' op zou plakken, zoals de verouderde industrie van Charleroi.

(foto's © Stevan Vanfleteren)